Van Büyükşehir Belediyesi 5 bin kadını tarih ve doğayla buluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi bünyesinde şu ana kadar 5 bin kadını kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturdu.

50 bin kadının yararlanacağı proje bünyesinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, geziye katılacak kadınları uğurladı. Edremit Kocaeli Park’ta düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ve kadınlar katıldı. Alandaki kadın ve çocuklarla sohbet eden Vali Ozan Balcı, geziye katılacak ailelerle yakından ilgilenerek çocuklara oyuncak hediye etti.

Kadın ve aileye yönelik örnek projeler hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, kadınları kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturmak amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde bugüne kadar 5 bin kadın Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Kanisipi Şelalesi ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı gibi yerleri gezdi. Tamamı ücretsiz olan gezilere kadınlar, belirlenen alanlardan belediyeye ait otobüslerle alınarak rotalara götürülüyor.

Muradiye Şelalesi ve Çatak ilçesindeki Kanisipi Şelalesi’ne gidecek olan kadınları yolcu eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, proje bünyesinde eylül ayına kadar 50 bin kadını gezdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Geziye katılan kadın ve çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Vali Ozan Balcı, daha sonra buradan ayrıldı.

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