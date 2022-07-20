Van’da ‘Dünya Hepatit Günü’ konulu seminer

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Van Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hepatit Günü münasebetiyle seminer düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Van Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 28 Temmuz Dünya Hepatit Gününde eğitim semineri düzenlenecek. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek olan seminerde viral hepatit bulaşının önlenmesi, hepatit hastaların tedaviye yönlendirilmesi ve vatandaşları karaciğer sirozu ve kan kanserinden korumak gibi konular anlatılacak.

Seminerin 28 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’da Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde yapılacağı bildirildi.

Uzman doktorların vereceği eğitim seminerine herkesin davetli olduğu belirtildi.

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