Edremit’te bahçe yangını

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Van’ın Edremit ilçesindeki bir bahçede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgilere göre olay, Gebze Su Sporları Merkezi’nin karşısındaki alanda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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