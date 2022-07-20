Amerika’da yaşayan 17 yaşındaki Utku'dan Vanlı çocuklara kırtasiye ve bilgisayar yardımı

Amerika’nın Miami şehrinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Utku Günay, Van’ın Muradiye ilçesindeki öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve bilgisayar yardımında bulundu.

Amerika’nın Miami şehrinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Utku Günay (17), sosyal sorumluluk bilinciyle ‘Türk Gençlik Farkındalık Derneği'ni (Turkish Youth Awareness Association)’ kurdu. Daha sonra dernek çatısı altında Türkiye'nin kırsal kesimlerindeki okullara kitap, bilgisayar ve kişisel eğitim malzemeleri için bağış toplayan Günay, kampanyalar başlattı. Kampanya çerçevesinde topladığı yardımları Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi'ne getiren Utku Günay, böylece ilk sosyal projesini de hayata geçirdi. Kuşçu İlkokulu'na 4 adet bilgisayar, barkovizyon cihazı, içinde org ve gitar olan birçok müzik aleti hediye eden Günay, ayrıca okula içerisinde roman, sözlük, ansiklopedi ve kişisel gelişim kitaplarının yer aldığı bir kütüphane yaptırdı. Bunun yanında okul bahçesine 11 adet çam ağacı fidanı da diken Günay, “Amerika’daki çocukları ve eğitim sistemlerini görüp yaşadıktan sonra kendi ülkemin çocuklarına da bunları yaşatmak istedim ve bu vesile ile Türk Gençlik Farkındalık Derneği'ni kurdum. Amacım ülkemin kırsal kesimlerindeki imkansızlıklara bir son verip, oradaki parlak ve istekli öğrencilerin geleceklerine biraz da olsa destek verip, ufuklarını açmaktır” dedi.

‘Çağdaş ve medeni bir toplum ancak eğitimle sağlanabilir’ mottosuyla hareket ettiğini ifade eden Günay, “Gözleri ışıl ışıl, sevgi ve mutluluk dolu yüzün üstünde çocuk bizi kapıda heyecanla karşıladı. Herkes çok sevgi dolu ve iyi yürekliydi. Çocuklar 'Çok minnettarız bizi seçtiğiniz için' dediler. Bilgisayarları görünce sevinçten koşup sarıldı hepsi. Bu da beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu, daha sadece bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

Birlikte diktikleri fidanlara ‘Utku' ismini veren çocuklar ise Günay’ı fahri ağabeyleri olarak kabul ettiklerini belirttiler.

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