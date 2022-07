Vansesi Gazetesi 85 yaşında

– Van’da 85 yıldır yayın hayatını kesintisiz devam ettiren Vansesi Gazetesi, kentin en uzun ömürlü ticari kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşıyor.

1937 yılında Perihan ve Kitapçı aileleri tarafından kurulan ve daha sonra Remzi Perihan'ın tek başına yayın hayatını devam ettirdiği Vansesi Gazetesi, Van’ın en uzun ömürlü ticari kuruluşu ve yayın yılı olarak Türkiye’nin 4’üncü büyük gazetesi olup marka haline geldi. Kurulduğu günden bu yana kalitesinden ve çizgisinden ödün vermeyen Vansesi, her geçen gün halkın takdirini topluyor. Vansesi Gazetesi'nin; Türkiye’nin birçok ilinde ve doğu illerinde gazete yokken Van'da kurulmasının kent için büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Vansesi Gazetesi imtiyaz sahibi Erdal Perihan, “21 Temmuz 1937’de yayın hayatına başlayan gazetemizin bugün 85. yılını kutluyoruz. Gurur ve onur dolu anlamlı bir güne ulaşmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Vansesi Gazetesi 85 yıl önce hangi amaç ve gazetecilik ilkeleriyle yayın hayatına başlamışsa bugünde aynı amaç ve ilkelerle yayınına devam etmektedir. Vansesi’ni 85 yaşına ulaştıran güç; tarafsız, bağımsız, özgür gazetecilik anlayışıdır. Vansesi Gazetesi çizgisinden geçmişte de, günümüzde de ödün vermemiştir. Gazetemizin önceliği dünde bugünde Türkiye ve Van olmuştur. Gazetemiz 85 yılda şehrimizin demografik yapısına, kültürüne, ekonomik ve sosyal gelişimine, toplumsal barışına önemli katkılar sunmuştur” dedi.



“Kamuoyu oluşmasında etkin rol oynuyoruz”

Kurulduğu günden bu yana kentin sorunlarının çözümüne katkı sunmak için her türlü çabayı sergilediklerini belirten Perihan, “Rahmetli İlyas Kitapçı ve aynı zamanda Van Ticaret ve Sanayi Odası Kurucu Başkanı olan rahmetli babam Remzi Perihan ile birlikte yayın hayatını sürdüren gazetemiz, Van’ın ve Van halkının kültürel kimliğini korumak, haklarına sahip çıkmak, sorunlarını gündeme getirerek çözüm bulmak, kentimize saygın konum kazandırmak üzere gazetecilik yapmışlardır. Aldığımız bayrağı bugün ikinci kuşak olarak biz taşıyoruz. Vatandaşlarımızın şehirleriyle bütünleşmelerinde, yerel kamuoyunun oluşmasında etkin rol oynayan Vansesi, yerel basının ilimizde gelişmesinde ekol olmuştur. Vansesi 85 yıllık yayın hayatında yazan, okuyan, düşünen, tartışan katılımcı entelektüel bir şehrin oluşmasına öncülük etmiştir. Kamu kurumları ile toplumsal iletişim aracı görevi yapan Vansesi; yerelde tutarlı, nitelikli siyasetin yapılmasında, yerel sorunların merkeze aktarılmasında önemli rol üstlenmiştir. Van’ın 85 yıllık ticari markası gazetemizi gelecek kuşaklara, güçlendirerek devredeceğiz. 85 yıllık yayın hayatımızda kuruluşumuzu gerçekleştiren büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vansesi’ne güç katan değerli yazarlarımıza, emekçilerimize, gazetemizin bugünlere taşınmasında büyük katkıları olan vefakar okurlarımıza, her koşulda yanımızda olan vefalı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Vansesi Gazetesi 100. yılında okurlarına daha kaliteli, daha güçlü ve Van’a yakışan gazete ve internet sitesiyle teknolojik imkânları sonuna kadar kullanma çabası içinde olacaktır” diye konuştu.



“Vansesi Van halkının sesidir”

Vansesi Gazetesi’nin 85. yılının Van ve Vanlılar açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken Perihan, Vansesi’nin gazetecilik yapmanın ötesinde Van’ın ve Van halkının dertlerini dert edindiğini belirterek, “Vansesi’nin 85 yıllık geçmişinde Van ve Vanlılar için çaba ve mücadele var. Vansesi için ilimizin ve ülkemizin barışı, huzuru, kalkınması birinci önceliği olmuştur. Vansesi yerel siyasetçiler, iş adamları, yazarlar, şairler, araştırmacılar için aynı zamanda akademidir. Vansesi Van halkının sesidir. Vansesi kentimizde demokrasinin, hoşgörünün, toplumsal gelişimin yılmaz savunucusudur. Vansesi okuru olmak Van’a sevdalanmaktır. Vansesi 85 yıllık yayın hayatında onlarca yazarın yazılarıyla, onlarca basın emekçisinin haberleriyle, onlarca matbaa ustasının çabalarıyla bugünlere gelmiştir” ifadelerini kullandı.



“Bu övünç tüm halkımızındır”

85 yaşına ulaşmanın mutluğunu yaşadıklarını söyleyen Erdal Perihan, “21 Temmuz 1937 tarihinde ismi Van Matbaası olan kendi tesislerinde basılan ‘Yeni Yurd Van Gazetesi’, Erek Dağı’nın ardından doğan güneşin yer aldığı logosuyla 1918 sonrası yeniden kurulmaya çalışan başı dumanlı, yüreği yaralı Van’ın üstüne umut ışıkları saçarak güneş gibi doğmuştur. Ulaşım imkânlarının sınırlı olduğu, cıvatanın dahi dışarıdan günler süren yolculuk sonrası getirildiği, taşımada genelde at ve katırın kullanıldığı, kalifiye elemanın olmadığı, gazete kağıdı ve diğer matbaa malzemelerinin bulunmadığı yokluk ve sefalet döneminde bir avuç yürekli, cesur Van sevdalısı Vanlı tarafından çok zor koşullarda yayın hayatına atılan Yeni Yurd Van Gazetesi, kısa sürede memleketimizin gözü, kulağı, sesi olmuştur. Yeni Yurd Van ismiyle yayın hayatına başlayan gazetemiz, Van’ın ekonomik ve sosyal gelişmesine, toplumsal ruhuna paralel olarak 1948’de Vansesi ismini almıştır. Merhum İlyas Kitapçı ve merhum Remzi Perihan’ın güç birliğiyle gazetecilikte yoluna devam eden Vansesi, bugün 85. yılına ulaşmanın haklı gurur ve sevincini yaşamaktadır. Vanlılar gazeteleriyle ne kadar övünseler azdır. Çünkü Van’ın yakın tarihinin özeti ve yaşayan hafızası Vansesi Gazetesi çok zor koşullarda yalnızca sorumlu ve başarılı gazetecilik yaparak Doğu’nun en ücra köşesinde üstüne düşeni vatan ve memleket sevdasıyla yerine getirmiştir. Bu övünç tüm halkımızındır” dedi.



“Vansesi, Vanlıların sesi, gözü, kulağı ve buluşma adresi olmuştur”

Vansesi Gazetesi’nin Van’ın 85 yaşına ulaşan tek ticari markası olduğuna dikkat çeken Perihan, “Ülkemizin kalkınmasını, milletimizin birlik beraberliğini, millimanevi değerlerini ve kardeşliğini, Van’ın gelişimini toplumun menfaatlerini her zaman ön planda tutan Vansesi Gazetesi; özel yerel haberleri, güncel köşe yazıları, ulusal haberleriyle dolu dolu okuyucularına ulaşmaktadır. Van’ın nabzını tutan Vansesi, ilimizin sorunlarını, gelişmesini, kalkınmasını ele alan, ilgi çekici röportajları, Van kültürünü önemseyen güncel, spor haberleri ve spor sayfası, sağlık, ilan, taziye ve vefat köşesi, kent rehberi, dini bilgilerin yer aldığı yazılarıyla okuyucularına okunabilir bilgi ve haber dolu bir gazete sunmaktadır. Bağımsız, tarafsız, özgür, doğru, güncel haber ve yorumlarıyla okuyucularına günlük gazeteyle eş zamanlı internet sitesi, sosyal medya üzerinden haber ve kültür hizmeti veren Vansesi, 85. yılına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanını yaşamaktadır. İlkeli, tarafsız, bağımsız, objektif gazetecilik anlayışıyla yayın hayatını sürdüren Vansesi ilk yıllarında elle dizilen hurufat dizgiden ofset baskıya geçerek en kaliteli malzemeyle, kâğıtla basılıp okuyucularına günlük sunulmaktadır. Günlük gazetenin yanında internet haber sitesi ve sosyal medya üzerinden geniş kitlelerce takip edilmektedir” şeklinde konuştu.

