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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba’da değişim ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor

İHA

Tuşba’da değişim ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor

– Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; Şemsibey, Kalecik ve Seyrantepe mahallelerini kapsayan bin hektarlık alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun tamamlandığını belirterek, "Vatandaşlarımız, Van Büyükşehir Belediyesine gidip askıya çıkan nazım imar planını kontrol edebilir” dedi.
Göreve geldiği günden bu yana Tuşba’nın değişim ve dönüşümü için büyük çaba sarf eden Başkan Akman, bunun da ancak nazım imar planında yapılacak olan revizyonlarla mümkün olacağına inanıyor. Bir ilçe merkezi dahi olmayan Tuşba’nın merkezi konumunda olan Abdurrahmangazi Mahallesi’nde 265 hektarlık alanı kapsayan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonunu yaparak çalışmalara başlayan Başkan Akman, ilçenin ticari alanını genişletti. Başkan Akman, göreve gelir gelmez büyük bir öngörü ile hayata geçirdiği nazım imar planı ile Tuşba’da iş merkezleri, çok katlı mağazalar, banka şubeleri, otel, rezidans, konut, sinema, tiyatro, alışveriş merkezleri ile açık ve kapalı eğlence merkezleri, halka açık kütüphaneler, konferans salonları, müze, sanat galerileri, sergi ve fuar alanları, ibadet, eğitim ve sağlık tesisleri ile sosyal ve kültürel tesislerle iş alanların oluşmasının önünü açtı.

Kangren haline gelen ‘Van Gölü Kuzey Geçişi Demiryolu’ sorununu çözdü
İlçede yıllardır uygulanabilirliği olmadığından kangren haline gelen ve uygulanması durumunda ise binlerce vatandaşın mağduriyetine sebep olacak ‘Van Gölü Kuzey Geçişi Demiryolu Projesi’ sorununu da çözen Başkan Akman, “2011 yılında yaşayan Van depremlerinden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan 1/100 000 ölçekli uygulama imar planında ‘Van Gölü Kuzey Geçişi Demir Yolu’ projesi olarak plana işlenen demiryolu hattı, ilçe sınırlarımızda kalmıştı. Van YYÜ’de başlayıp Şemsibey Mahallesi, Kalecik Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Yeni Marangozlar Sitesi’nden Beyüzümü Mahallesi’nde bulunan tresiaj alanına bağlanan ‘Van Gölü Kuzey Geçişi Demiryolu’ projesinin güzergahta bulunan yaklaşık 2 bin konut ve iş yerinin olumsuz etkilediği için uygulanabilirliği olmayan bir proje idi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yürüttüğümüz yoğun girişimler sonucu 1/100 000 ölçekli çevre düzen planında kaldırttık” dedi.

“Tuşba turizmin yeni yıldızı olacak”
Van Gölü’nün en güzel koylarını barındıran sahil kesiminin turizme kazandırılması için de büyük bir çaba harcayan Başkan Akman, yürüttüğü girişimler sonucu Bardakçı Mahallesi’nden başlayarak Çitören, Mollakasım, Ayanıs ve Yeşilsu mahalleleri ile Çolpan Mahallesi’ni kapsayan toplam 2 bin 300 hektarlık kıyı şeridinin hazırlanan ‘Turizm İmar Planı’nı da Tarım ve Orman Bakanlığı tarım dışı kullanım izni onaylanmasına öncülük etti. Başkan Akman, “Uzun süredir takip ettiğimiz ve birçok kez bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunduğumuz ve ilçenin kaderini değiştireceğine inandığımız Turizm İmar Planımız, Tarım ve Orman Bakanlığı tarım dışı kullanım izni onaylandı. Planın uygulamaya geçmesiyle Tuşba ilçesinin Ege ve Akdeniz’i aratmayan gerek temiz deniz suyu ve sahili gerekse inanç ve kültür turizm ile bölgenin turizm merkezi haline gelecek. Bu da bölge insanı için iş ve aş demektir” ifadelerini kullandı.

“Yeni imar planı bölgenin gelişmesine büyük katkı sunacak”
Göreve geldiği günden bu yana imar çalışmalarına büyük bir önem veren ve Tuşba’yı bölgenin merkezi haline getirme çabası içerisinde olan Başkan Akman, Van Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışma neticesinde Şemsibey, Kalecik ve Seyrantepe mahallelerinde başlatmış oldukları bin hektarlık alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu çalışmasının tamamladığını kaydetti. Tamamlanan nazım imar planının Van Büyükşehir Belediyesinde askıya çıktığını dile getiren Başkan Akman, “Uygulanabilirliği olmadığından kangren haline gelen ‘Van Gölü Kuzey Geçişi Demiryolu’ projesinin çevre düzen planında kaldırılmasıyla bu mahallelerimizde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ihtiyacı doğdu. Bu mahallelerimizin gelişmesine büyük katkı sunacak olan 1/5000’lik nazım imar planı Van Büyükşehir Belediyesinde askıya çıktı. Bu konu ile ilgili itirazı bulunan vatandaşlarımız tapu kayıtlarıyla birlikte dilekçeyle Van Büyükşehir Belediyesinde bulunmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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