Özel gereksinimli çocuklar için özel etkinlik

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Özeliz Her Yerdeyiz’ sloganıyla düzenlenen yaz etkinlikleri bünyesinde özel gereksinimli çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Engelli çocuklar ve ailelerinin sosyal aktivitelere daha fazla katılımlarını sağlamak ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yaz etkinlikleri renkli görüntülerle başladı. Van Kalesi Kültür Parkında düzenlenen etkinliğe 30 rehabilitasyon merkezinden yaklaşık 400 özel gereksinimli çocuk ve aileleri katıldı.

Müzik şöleni, uçurta şenliği, halat çekme ve çuval yarışı gibi aktivitelerle gönüllerince eğlenen çocuklar, müzik eşliğinde halay çekerek stres attı.

Özel gereksinimli çocuk annesi Hamiyet Soytürk, güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, “Belediyemizin düzenlediği etkinlikle hem biz hem çocuklarımız güzel bir gün geçirdik. Çocuklarımız mutlu oldular. Biz aileler için büyük bir moral kaynağı oldu. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlikte çok eğlendiğini belirten Ensar Özdemir ise etkinliği çok beğendiğini ifade ederek, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Yaz ayları boyunca devam edecek olan etkinliklerin her hafta farklı aktivitelerle süreceği bildirildi.

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