Yayladaki kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi

Hakkari'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişi, Van’da toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylası'nda iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda asker ve güvenlik korucusu sevk edilirken, ölenlerin cenazesi de otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı. Yapılan otopsinin ardından Mehmet ve Hüseyin M.’nin cenazesi Başkale Merkez Mezarlığında, Cihangir M. ve Mustafa Z.’nin cenazesi de merkez ilçelerde toprağa verildi.

Polis ekipleri de herhangi bir olaya karşı mezarlık çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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