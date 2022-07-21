Yabancı gazeteciler mikrobiyalitler için Van Gölü’ne dalış yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali’ne katılan yabancı gazeteciler, Van Gölü’ne dalış yaparak dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini kayıt altına aldı.

Van Gölü’nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Almanya, Fransa, Azerbaycan ve Kırgızistan’dan gelen 7 gazeteci festivale katıldı.

Festival bünyesinde Van Gölü’nü gezen gazeteciler, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin bulunduğu Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi’ne gitti. Burada Vandiving Dalış Okulu desteği ile Dalış Eğitmeni Serkan Ök ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının dalgıçlarıyla suya dalan gazeteciler, mikrobiyalitleri görme imkanı ve tecrübesini yaşadı. Mikrobiyalitlerin görüntü ve fotoğraflarını alan gazeteciler, bulundukları ajans ve televizyonlara da bu güzelliklerin haberini geçti.

Van’ı ve Van Gölü’nü çok beğendiğini söyleyen Kırgızistanlı gazeteci Erlan Aknazarov, “Van Gölü suyu çok farklı ve deniz kadar büyük. Van’ın harika bir doğası ve coğrafyası var. Dalgıçlarla birlikte mikrobiyalitlere daldık. Mikrobiyalitlerin su altındaki görüntüleri çok etkileyiciydi. Benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Tüm dostlarımı buralara getirmek için büyük çaba sarf edeceğim” dedi.

Van’ın güzellikleriyle marka bir şehir olabileceğini söyleyen Azerbaycanlı gazeteci Nemat Akbarli ise “En son depremde Van’a gelmiştim, o günden bu yana Van çok değişmiş ve güzelleşmiş. Bugünde mikrobiyalitler için daldık. Etkinlikten büyük keyif aldım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Yüzlerce sporcu Çarpanak Adası’na yüzerek ulaştı

Festivalin bir diğer ayağı ise Çarpanak Adası’nda yapıldı. Çarpanak İskelesinde bir araya gelen yüzlerce sporcu, yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi yüzdü. Sporcuların zorlu anlar yaşadığı etkinlik güzel görüntülere sahna oldu.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Çarpanak Adası'nın Van Gölü'nün en büyük dördüncü adası olduğunu belirterek, “Adanın turizme kazandırılması için böyle bir festival düzenledik. Van Gölü çok özel bir yer. Tarihi ve doğasıyla bunu kanıtlamaya, dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.

Festivalin 23 Temmuz Cumartesi gününe kadar farklı rotalarda devam edeceği belirtildi.

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