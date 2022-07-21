Yabancı gazeteciler, Van Gölü'ne dalış yapıp mikrobiyalitleri görüntüledi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme festivaline katılan yabancı gazeteciler, Van Gölü'ne dalış yapıp dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini kayıt altına aldı.

Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenen '1'inci Van Denizi Yüzme Festivali' devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Almanya, Fransa, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelen 7 gazeteci de festivale katıldı.

Van Gölü'nü gezen gazeteciler, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin bulunduğu Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'ne de gitti. Van Diving Dalış Okulu desteğiyle dalış eğitmeni Serkan Ok ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın dalgıçlarıyla suya dalan gazeteciler, mikrobiyalitleri görüntüledi.

Kenti ve Van Gölü'nü çok beğendiğini söyleyen Kırgızistanlı gazeteci Erlan Aknazarov, "Van Gölü, suyu çok farklı ve deniz kadar büyük. Van'ın harika bir doğası ve coğrafyası var. Dalgıçlarla birlikte mikrobiyalitlere daldık. Mikrobiyalitlerin su altındaki görüntüleri çok etkileyiciydi. Benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Tüm dostlarımı buralara getirmek için büyük çaba sarf edeceğim" dedi.

'VAN ÇOK GÜZELLEŞMİŞ'

Van'ın güzellikleriyle marka bir şehir olabileceğini belirten Azerbaycanlı gazeteci Nemat Akbarli ise "En son depremde Van'a gelmiştim. O günden bu yana Van çok değişmiş ve güzelleşmiş. Bugün de suya dalarak mikrobiyalitleri gördük. Etkinlikten büyük keyif aldım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Festivalde sporcularla Çarpanak Adası'nda yüzen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de "Çarpanak Adası, Van Gölü'nün en büyük 4'üncü adası. Adanın turizme kazandırılması için böyle bir festival düzenledik. Van Gölü çok özel bir yer. Tarihi ve doğasıyla bunu kanıtlamaya, dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-07-21 14:00:18



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