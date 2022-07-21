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Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp

DHA

Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 2´si boğuldu, 1´i ise kayboldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.
Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesinde Van Gölü´nde meydana geldi. Kale civarındaki sahilde yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6 arkadaş, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar, suda çırpınmaya başladı. Çocuklardan 3´ü kendi imkanlarıyla kurtulup, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, çocuklardan 2´sinin cansız bedenine ulaştı.
Ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan Aşan
2022-07-21 16:44:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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