Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp

Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 2´si boğuldu, 1´i ise kayboldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.
Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesinde Van Gölü´nde meydana geldi. Kale civarındaki sahilde yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6 arkadaş, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar, suda çırpınmaya başladı. Çocuklardan 3´ü kendi imkanlarıyla kurtulup, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, çocuklardan 2´sinin cansız bedenine ulaştı.
Ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan Aşan
2022-07-21 16:44:35
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