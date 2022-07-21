Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 3 ölü (2)

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3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Van Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan Polat (16) ve kardeşi Berkay (14) Özister ile Muhammed Gürhan'ın (14) cansız bedenleri bulundu. Ekiplerin sudan çıkardığı çocuklar, otopsi işlemleri için hastaneye götürülürken, olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan Aşan

2022-07-21 17:29:31



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