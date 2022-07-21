Tarihi Adır Adası’na yüzme etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali’nde yüzücüler tarihi Adır Adası’na yüzdü.

Van Gölü’nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali devam ediyor. Festival çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Van Gölü Aktivistleri işbirliğiyle Adır Adası’na yüzme etkinliği düzenlendi. Sabah saatlerinde Van merkez ve Edremit ilçe marinasında kampa katılan vatandaşlar Ulaştırma Dairesi Başkanlığına ait otobüslerle Tuşba ilçesi Adır Adası sahiline getirildi. Burada toplanan yüzücüler, güvenlik önlemleri altında yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki tarihi Adır Adası’na kadar yüzdüler.

Yapılan etkinliğin çok güzel olduğunu belirten Arfa Balaban, “Etkinlik için İstanbul’dan geldim. Suyun berraklığı ve temizliği beni çok mutlu etti. Adır Adası’na yüzme diğer rotalardan çok daha keyifli ve kolaydı. Van Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin 22 Temmuz’da Amik Kalesi’nden Bitlis’e yapılacak olan bayrak yarışı yüzme etkinliği ile süreceği belirtildi.

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