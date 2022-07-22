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Vanlı besiciler ‘Soğuk Zincir Süt’ projesiyle emeklerinin karşılığını almaya başladı

İHA

Vanlı besiciler ‘Soğuk Zincir Süt’ projesiyle emeklerinin karşılığını almaya başladı

Van’da yıllardır hayvancılıkla uğraşan besiciler, Van Ticaret Borsasının (VANTB) yürütücülüğünü yaptığı ‘Soğuk Zincir Süt’ projesi sayesinde emeğinin karşılığını almaya başladı.
Van Ticaret Borsası; ekonomisinin büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılığa dayandığı kentte, yüksek süt potansiyelinin katma değere dönüşmesi için 2022 yılında ‘Soğuk Süt Zinciri’ projesini hayata geçirdi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının fizibilite desteği sunduğu, DAP İdaresinin finansmanını sağladığı ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak yürütülen proje çerçevesinde pilot bölge seçilen Tuşba ilçesinde 45 adet süt soğutma tankı dağıtıldı. Çiftçilerin daha güvenilir ve daha sağlıklı koşullarda sütlerini pazarlayabilmelerine olanak sağlayan proje çiftçilerden tam not aldı.
Projede öngörülen noktaya ulaşıldığını ifade eden Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, halkın da bu projeden oldukça memnun olduğunu söyledi. Daha önce Van’da ‘Soğuk Süt Zinciri’ projesi yapılmadığından dolayı sütten çok fazla gelir elde edilemediğini belirten Süer, bu proje ile birlikte yöre insanının para kazanmaya başladığını ifade etti. Başkan Süer, "Proje başlamadan önce sütün piyasa değeri çok düşüktü. Şimdi ise sütün litresi hak ettiği yerde ve daha da iyi olacak. Özellikle aile içerisindeki kadınlarımız ciddi bir süt geliri kazanmaya başladı. Temel hedefimiz olan kırsaldaki insanlarımızın gelir ve refah seviyesini yükseltmek adına bu çok önemli bir proje. Projeyi şimdilik Tuşba ilçemizde yürütüyoruz, ancak hedefimiz diğer ilçeler ve çalışma alanlarımız içinde bulunan Hakkari ve Bitlis illerinde de hayata geçirmektir” dedi.
Yürütücülüğünü yaptıkları projede süt fiyatlarının üreticilerin istediği düzeyde olduğunu belirten Süer, "Üreticilerimizin, çiftçilerimizin daha fazla katma değer kazanmalarını sağlamak, sütü kayıt altına almak ve emeğin karşılığını aldırabilmek için Van Ticaret Borsası olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Süt üretimimizde çiftçimiz, ürettiği ürünün, verdiği emeğin karşılığını almaya başladı. Bu algı, bu piyasa böyle oturdukça da süt verimliliği daha da artacaktır. Bu anlamda projede bize desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan DAP İdaresine, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ve projeyi birlikte yürüttüğümüz Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

“Emeğimizin karşılığını almaya başladık”
Projeyi hayata geçiren Van Ticaret Borsasına teşekkür eden çiftçiler de, "Van Ticaret Borsası bize her konuda destek oldu ve sütün değeri arttı. Daha önce sütler sağıldıktan sonra herhangi bir yerde muhafaza edilemediği için hemen bozulurdu. Ama şimdi süt tankları sayesinde sütler bozulup çöpe gitmiyor. Aksine sütümüz para etti. Güzel bir ortam oluştu. Daha temiz ve hijyenik süt üretimi için daha iyi çalışma yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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