Hilton’da görev değişikliği

Van'ın beş yıldızlı otellerinden DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Mustafa Bülent Polater, görevini İrem Tinli Angün’e bıraktı.

Yaklaşık bir yıldır DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Bülent Polater, görevini meslektaşı İrem Tinli Angün’e bıraktı. Daha önce de Akay Grubu bünyesinde yıllarca otel genel müdürlüğü yapan İrem Tinli Angün, 4 yıl aradan sonra tekrar Van’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Van’da olmak ve Vanlılarla buluşmak benim için çok büyük bir mutluluk. Zirvede bıraktığım ve artarak devam eden başarısı ile tekrar bayrağı teslim almak benim için ayrıca gurur verici bir durum” dedi.

2011 yılından beri otelde konaklayan misafirlerin kendilerini özel hissettiklerini belirten Angün, “Bunun sebebi güven, bağlılık ve özveri unsurları üzerine kurulmuş kurum kültürümüz ve buna bağlı bir ekip yapımızın olmasındandır. Bu kültür ile misafirlerimizi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ağırlamaya devam edeceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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