Festivalde Van Gölü'nden Bitlis´e yüzdüler



Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali'nin 7'nci gününde profesyonel yüzücüler, Van Gölü sahillerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Bitlis Adilcevaz koylarına doğru kulaç attı.

Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van´a ilgisini artırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 1623 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali devam ediyor. Festival kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Van Gölü Aktivistleri iş birliğiyle Tuşba Amik sahillerinden Bitlis Adilcevaz koylarına bayrak teslimli yüzme etkinliği düzenlendi. Sabah saatlerinde Ulaşım Daire Başkanlığına ait otobüslerle Amik sahiline gelen yaklaşık 50 profesyonel yüzücü, Bitlis´e Adilcevaz'a doğru kulaç attı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Adilcevaz koylarına doğru kulaç atan yüzücülere sahil güvenlik ve tekneler eşlik etti. Yaklaşık 6 saat sürecek bayrak teslimli yüzme etkinliğinin ardından yüzücüler Adilcevaz da kurulan kamplarda geceyi geçirecek.

Yüzme festivali için İstanbul´dan Van´a gelen Mutlu Ezgi Baktır, çocukluğunda Van´a geldiğini belirterek o dönemden bu yana büyük değişikliklerin olduğunu söyledi. Baktır, ``Burada olmaktan çok mutlu ve keyifliyiz. Çok renkli bir etkinlik oldu. Bugün de Amik Kalesi'nden Bitlis´e yüzeceğiz. Bu güzel organizasyon için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz´´ dedi.

Festival, yarın Nemrut Krater gölü yüzme etkinliği ile sona erecek. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-07-22 18:00:43



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