Erek Dağı’ndan gün batımı

Türkiye’nin en doğusunda ve 1726 rakımlı kenti Van’da, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.

Türkiye’de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, adını da Urartu Krallığı’nın başkenti Tuşba’dan (Güneşin kenti) alan Van, güneşin göl üzerinde batışında sergilediği eşsiz güzelliği izlemek isteyen vatandaşları Van Gölü sahilinde ağırlıyor. Van Gölü sahillerinin yanı sıra gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı, güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü'ne yansımasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, doğaseverlerin yanı anı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

Güneş batışını Van’ın doğusunda bulunan ve 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı’nda izlediklerini ifade den Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, ”Geleneksel Erek Dağı gün batımı etkinliğimiz 2 yıldır devam ediyor. Bu hafta Küçük Erek Dağı'nın 2 bin 800 rakımlı zirvede gün batımı için geldik. Erek Dağı’ndan Van Gölü ve Van şehrini çevreyi izlemek çok güzeldir. Yaz aylarında şehir merkezinin sıcaklığından kaçmak, aynı zamanda sportif faaliyetimizi gerçekleştirmek, yeni insanları doğayla buluşturmak ve nadir insanın gördüğü bir manzarayı görmek şahit olmak, idrak etmek için bu fatihlerimizi başlattık. Van'da güneşin batışı ayrı bir güzeldir. Özellikle Erek Dağı'ndan Van Gölü üzerinde güneşin batışı çok daha güzeldir. Bu manzaraya şahit olmak çok ayrıcalıklı bir durum. Bütün halkımızı imkanı olan şehir sıcaklarından bunalan insanlarımızı aktiviteye davet ediyoruz. Etkinliğimiz her hafta Çarşamba ya da Perşembe günü saat 05.00 itibariyle başlıyor. Gün batımını zirvede izledikten sonra akşam yemeğimizi yiyip çayımızı içiyoruz. Tabii soğuk olduğu için beraberinde bir kısım odun götürerek ateşimizi de yakıyoruz. Dinlendikten sonra tekrar aynı yoldan şehre dönüş sağlıyoruz” dedi.

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