Akdamar Adası’nda çok dilli konser

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdamar Adası’nda çok dilli konser

İHA

Akdamar Adası’nda çok dilli konser

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdamar Adası’nda Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.

Gevaş ilçesinde yer alan tarihi Akdamar Adası’nda verilen konsere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdür Atanur Aydın, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Akdamar Adası'nda düzenlenen konserde Antakya Medeniyetler Korosu tarafından Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice, Farsça ve İngilizce dillerinde ezgiler seslendirildi. Özellikle kardeşliğin vurgulandığı konser sonrası bir açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, konuşmasına Hazreti Mevlana’nın sözüyle başlayarak, “Aynı dili konuşanlar değil aslında aynı duyguları paylaşan insanlar birbiriyle anlaşır. Bu akşam burada bilmediğimiz dillerde türküler, şarkılar söylendi. Ama eminim ki buradaki bütün insanlar; kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle hep aynı duyguları hissettiler. Hep aynı şeyleri düşündüler. Bu, aslında bizim büyük ve kadim bir millet oluşumuzun ifadesidir” dedi.

Müziğin sanat dallar içerisinde insanı en çok etkileyen sanat dalı olduğuna dikkat çeken Vali Balcı, “Müzik, insanı en çok etkileyen, insan ruhuna en çok nüfuz eden, onu iyileştiren, güzelleştiren ve insanları birbirine bağlayan, milletin milleti olmasına katkı sağlayan en önemli sanat dallarından biridir. Müzik aslında Allah'a yapılan bir duadır” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu belirten Balcı, “Türkiye; dünyanın en güzel, insanlarının yaşadığı, yardımlaşmanın, dayanışmanın çok yüksek olduğu, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, doğrusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle çok nitelikli, kıymetli insanların yaşadığı bir ülkedir. Türkiye çok güzel bir ülkedir. Ben tekrar bu geceyi bizlere yaşattığı için bu güzel duygular bize bizimle paylaştığı için konumuzun kıymetli şefine tekrar çok teşekkür ediyorum. Emek verdikçe daha çok seveceğiz. Sevdikçe de daha çok emek vereceğiz” diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu da, Van’ın tarihiyle, güzellikleriyle kendini dünyaya anlatmaya hak ettiği bir kent olduğuna vurgu yaparak, “Van, tarihi geçmişi kadim olan, yıllarca farklı insanların yaşamış olduğu Anadolu topraklarından biridir. Bu bakımdan tarihi geçmişi göz önüne alınarak bugün çok sesli bir koroya Van ve Akdamar Adası ev sahipliği yapıyor. İçerisinde Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Azericenin olduğu çok sesli bir koroyu Antakya’dan Van’a getirdik. Akdamar Adası, hoşgörünün temsil edildiği bir adadır. Hoşgörüyü simgeleyen ada üzerinde yer alan kilisenin eteğinde çok sesliliği ön plana alan Antakya Medeniyetler Korosunu getirerek, bunu perçinlemek ve dünyaya bu hoşgörüyü, bu güzelliği yansıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de, Antakya Medeniyetler Korosu’nun verdiği konsere yoğun bir ilginin gösterildiğini ifade ederek, “Bu toprakların ruhundan tecessüm eden güzelliklerin koro eşliğinde söylenişine tanıklık ettik. Bu topraklar yıllarca acılarla, çilelerle, ıstıraplarla anıldı ama bugün güzelliklerle anılıyor. İnşallah bu tip festivalleri devam ettirip, güzellikleri yaşatmaya çalışacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vanlı Amcan’dan fiziksel engelli Suna’a akülü sandalye
YEREL HABERLER Vanlı Amcan’dan fiziksel engelli Suna’a akülü ...
Van’da yangın, 11 araç hasar gördü İtfaiye ot yangını ihbarına gitti, araç yangını ile karşılaştı
YEREL HABERLER Van’da yangın, 11 araç hasar gördü İtfaiye ot yangını ...
Muhteşem gün batımını Hilton’da seyredin
YEREL HABERLER Muhteşem gün batımını Hilton’da seyredin
Erek Dağı’ndan gün batımı
YEREL HABERLER Erek Dağı’ndan gün batımı
İpekyolu Belediyesi'nden çıkan haberlere yalanlama
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi'nden çıkan haberlere yalanlama
Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Van Edremit Satranç Turnuvası başladı
Traktör takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Traktör takla attı: 1 yaralı
Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası ...
Festivalde Van Gölü'nden Bitlis´e yüzdüler
YEREL HABERLER Festivalde Van Gölü'nden Bitlis´e yüzdüler
Bayrak teslimi için Van’dan Bitlis’e yüzdüler
YEREL HABERLER Bayrak teslimi için Van’dan Bitlis’e yüzdüler
Van Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis ...
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirip ...
Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs ...
Fenalaşan yolcu otobüsle hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Fenalaşan yolcu otobüsle hastaneye götürüldü
Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu
Hilton’da görev değişikliği
YEREL HABERLER Hilton’da görev değişikliği
Polis helikopteriyle sevk edilen Muhammed, ameliyat edildi
YEREL HABERLER Polis helikopteriyle sevk edilen Muhammed, ameliyat ...
Erciş Yurt Müdürlüğünde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Erciş Yurt Müdürlüğünde yangın tatbikatı
Minik sporculardan VEDAŞ’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Minik sporculardan VEDAŞ’a teşekkür ziyareti
Vanlı besiciler ‘Soğuk Zincir Süt’ projesiyle emeklerinin karşılığını almaya başladı
YEREL HABERLER Vanlı besiciler ‘Soğuk Zincir Süt’ projesiyle ...
Van Gölü sahiline modern park
YEREL HABERLER Van Gölü sahiline modern park
Urartu Göz’de ‘Keratokonus’ hastalığı crosslink yöntemiyle tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Urartu Göz’de ‘Keratokonus’ hastalığı crosslink ...
Erciş'te yün yüklü traktör çaya yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Erciş'te yün yüklü traktör çaya yuvarlandı: 1 yaralı
Şampiyon kızlardan Müdür Özsoy’a ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon kızlardan Müdür Özsoy’a ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.