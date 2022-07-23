Akdamar Adası, Antakya Medeniyetler Korosu konserine ev sahipliği yaptı



Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'da, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu, Akdamar Adası'nda konser verdi. Birçok dilde verilen konser, katılanlar tarafından büyük ilgiyle dinlendi.

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda Van Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi, Antakya Medeniyetler Korosu konserine ev sahipliği yaptı. Konsere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Antakya Medeniyetler Korosu'nun Türkçe, Kürtçe, Farsça, Arapça, Ermenice, İbranice ve İngilizce söylediği türküler, konsere katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. Konserin sonunda konuşan Van Valisi Balcı, "Aynı dili konuşanlar değil aslında aynı duyguları paylaşan insanlar birbiriyle anlaşır. Bu akşam burada bilmediğimiz dillerde türküler, şarkılar söylendi. Ama eminim ki buradaki bütün insanlar, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle hep aynı duyguları hissettiler. Hep aynı şeyleri düşündüler. Bu, aslında bizim büyük ve kadim bir millet oluşumuzun ifadesidir" dedi.

Konsere katılanlar da zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Akdamar Adası'nın kendileri çok önemli bir mekan olduğunu belirten Tülay Karatekin Tor, "Akdamar Adası biz Vanlılar için hepimiz için çok önemli bir mekan. Hem tarihin hem müziğin hem de köklü medeniyetlerin bir arada buluşması, bu ambiyans müthiş bir duygu oluşturdu bizlerde. Edebiyat Öğretmeniyim severek zevkle geldik. Çok duygulandık. Hatta bazı şarkılarda ağladık. Özellikle Sarı Gelin türküsünün 3 dilde söylenmesine bayıldık. Harika şeyler hissederek ayrılacağız buradan" diye konuştu.

Konsere katılanlardan Tuğba Tuğ ise konserde çok duygulandığını belirterek, "Çok güzel şarkılardı. Kültürümüzü çok yansıttı. Aslında ambiyansta çok güzeldi. Akdamar Adası'nda bu konserin yapılması, bu medeniyetin, hepimizin birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu bir kez daha hissedebileceğimiz çok güzel bir konser oldu. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ederim" dedi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-07-23 23:09:48



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