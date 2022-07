VGC’den ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, ’24 Temmuz Basın Bayramı’ nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, “24 Temmuz 1908'de ikinci Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte basında sansürün kaldırılmasından dolayı kutlanan '24 Temmuz Basın Bayramı’nın 114. yılında tüm gazetecilerin basın bayramını kutluyoruz. Kamuoyunu aydınlatmayı kendine hedef olarak seçmiş basın mensupları her kesimin sesi olmayı sürdürmektedirler. 24 Temmuz Basın Bayramı olarak kutladığımız bugün, biz gazetecilerin ne gibi zorluklarla çalıştıklarının anlaşılması açısından önemlidir. Basın çalışanlarının görevlerini özgürce yapabilmesi için tüm koşulların sağlanması, yerel basının da ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi gerekir. Bu bağlamda geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme gelen ve ekim ayında yeniden görüşülmek üzere ertelenen, kamuoyunda ‘dezenformasyon yasası’ olarak bilinen yasal düzenleme, basının geleceği açısından büyük önem taşıyor. 40 maddelik ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kanun her ne kadar dezenformasyonun ortadan kaldırılması için uygulanmak istense de, bazı maddelerde eksiklikler vardır veya değişiklikler söz konusu olmalıdır. Söz konusu düzenleme, basın özgürlüğünü engelleyici olmamalıdır.

Pandemi ile birlikte ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan ve matbaa masrafları yüzünden yayınlanamaz noktaya gelen yerel gazetelerin yaşadığı sorunlar giderilmeli. Yerel basının yaşatılması için hükümet ve ilgili bakanlıklar üzerine düşen görevi yapmalıdır. Ayrıca sektörümüzde en öncelikli sorunumuz, Gazetecilik Meslek Yasası'nın olmamasıdır. Gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na acilen ihtiyaç duymaktadır. Meslek yasamızın olmamasından ötürü ne yazık ki ilimizde de dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın ‘gazeteciyim’ diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Oysa gazetecilik özel eğitim gerektiren bir meslek dalıdır. Bu durum, basın mesleğini her türlü istismara açık hale getirmekle beraber tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz” denildi.

