Van’da 6 organizatör tutuklandı

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Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 6 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1824 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 4 ayrı operasyonda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

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