Van'ın mavi bayraklı plajında yoğunluk



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.

'Türkiye'nin en büyük gölü' unvanına sahip Van Gölü, özellikle havaların ısınması ile birlikte kent sakinlerinin yanı sıra turistlerin de uğrak noktalarından biri oldu. Denizden yüksekliği bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, özellikle saklı koyları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor. 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.

'AKDENİZ SAHİLLERİNİ ARATMIYOR'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden tatil için Mollakasım Halk Plajı'na geldiğini belirten Nimet Uçar, "Burası, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı halk plajı. Çok güzel bir yer. Yöre insanının tatil yapabileceği temiz bir plaj. Yoğun bir kalabalık bulunuyor. Kalabalıktan dolayı plajdaki kamelyalar gelenlere yetmiyor. Mollakasım Halk Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor. Doğubayazıt'ta hava sıcaklığı bazen 40 dereceyi buluyor. Biz de serinlemek için buradaki plajı tercih ettik. Tatilimiz çok güzel geçiyor" dedi. Eskişehir'den geldiğini ifade eden Nazlı Akşin de Mollakasım Halk Plajı'nın çok güzel ve temiz olduğunu söyledi. Meryem Maral ise plajda hem yüzdüklerini hem de eğlendiklerini dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2022-07-25 09:06:46



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