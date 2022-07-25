Van’da 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde narkotik dedektör köpeği Thor’un katılımıyla bir araçta yapılan aramada 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Thor ile yapılan aramada, 8 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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