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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da yaz spor okullarına yoğun ilgi

İHA

Van’da yaz spor okullarına yoğun ilgi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda 40 branşta hayata geçirilen yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 40’a yakın branşta açtığı spor okullarına bugün itibari ile yaklaşık 10 bin kişinin başvurduğu belirtildi. Tekvando, judo, muaythai, boks, futbol, basketbol, voleybol, badminton, tenis, güreş, hentbol, masa tenisi, eskrim, karate, okçuluk, atletizm, jimnastik, wushu, atıcılık ve yüzme gibi branşlarda ücretsiz açılan kurslarla çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spor kulüplerine sporcu yetiştirmek ve toplumda spor kültürü oluşması hedefleniyor.
Açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yaz okullarında yetenekli olan sporcuların antrenörler tarafından tespit edildiğini söyleyerek, “Onlar sadece yaz için değil tüm yıl boyunca o spor dalında eğitim alıyor. Yaz okulları aynı zamanda yetenek tarama okulu da oluyor. Bu projedeki amacımız, spora gelen çocuğumuzun sadece 3 ay değil bir yıl boyunca o spor dalında yer alarak onu kazanabilmektir. Tespit edilen çocukların kulüplere kazandırıldığını biliyoruz ve bu da bizleri çok mutlu ediyor. Yüzme dahil tüm branşlar ücretsiz. Şu anda yaklaşık 10 bine yakın kişi başvuru yaptı. Biz bu sayının 30 bini geçmesini bekliyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor. Daha güzel bir hizmet için tüm arkadaşlarımızla gençlerimiz için seferberiz. İnşallah ilimizde daha güzel hizmetler yapacağız. Yüzme kursuna yoğun ilgi var. Çok küçük yaşlarda çocukların yüzme öğrenmesi bizleri çok mutlu ediyor. Yüzme insan sağlığı ve vücut gelişimi için önemli bir spor. Olimpik yüzme havuzumuz sene başından itibaren bakıma alındı. Cankurtaran ve antrenörlerimizle halkımızın hizmetindeyiz. Sadece yüzme olarak değil, Van’da spora yönelik büyük bir artış var. Bizler; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımızın çocuklarını spora davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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