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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da en çok eskitme halı rağbet görüyor

İHA

Van’da en çok eskitme halı rağbet görüyor

Van’da Atlantik Halı Mağaza Müdürü Çilem Seven, 2022 yılında en çok eskitme (vintage) halıya rağbet olduğunu belirtti.
Son yıllarda ekonomideki dalgalanma, tüm sektörleri olduğu gibi halı sektörünü de olumsuz etkiledi. 2022 yılında beklenen satışların gerçekleşmediğini belirten halıcı esnafı, bu dalgalanmanın bir an evvel son bulması dileklerinde bulundu. Tüm sektörlerde olduğu gibi halı sektöründe de bir durgunluğun yaşandığını ifade eden Atlantik Halı Mağaza Müdürü Çilem Seven, yaz mevsiminde olmalarına rağmen halıda beklenen satışların gerçekleşmediğini söyledi. Halı satışlarında adeta kış mevsimini yaşadıklarını aktaran Seven, “Özellikle düğünler başta olmak üzere halı satışları yaz mevsiminde daha çok olur. Ancak şu ana kadar beklediğimiz satışlar olmadı. Tek temennimiz bir an evvel bu durgunluğun, bu ekonomik dalgalanmanın son bulmasıdır” dedi.
Mağazada Atlantik başta olmak üzere Festival, Pierre Cardin, Royal, Atlas ve Sanat Halı gibi markaların satıldığını belirten Seven, “Ev dekorasyonunun tamamlayıcı unsurları arasında yer alan halılar, kullanım şeklinize, tarzınıza, mevsime göre değişiklik göstermektedir. Her sezon yılın trendine göre farklılık gösteren halı modelleri, 2022 yılına geldiğimizde de farklılık gösteriyor. Bu yılın ön plana çıkan halı modelleri arasında vintage halı, el dokuma halı ve klasik halı bulunuyor. Geçmişe dönüşün, eskinin modernleştirilerek tüketiciye sunulduğu bir zaman diliminde vintage halılar en çok tercih edilen halı modelleri arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Halı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Seven, “Ev dekorasyonunun en önemli unsurlarından biri olan halıların seçimi çok mühimdir. Odanıza ve mobilyalarınıza uygun bir halı evin havasını değiştirir. Halı seçiminde renk uyumu, büyüklüğü, desen seçimi, iplik özellikleri ve maliyeti gibi birçok unsuru göz önünde tutmak gerekir. Halı seçimini en sona bırakarak önce mobilya ve perdelerinizi alıp halıyı bu eşyalara uyumlu olarak almanız en doğru seçim olacaktır. Zira halı koltuk ve perdeler ile renk ve desen uyumu içerisinde olduğunda harika bir tamamlayıcı aksesuar olur. Halının eve verdiği güzellik halı seçiminin en doğru şekilde yapılması ile sağlanacaktır. Bu nedenle halı alırken nelere dikkat etmeli, bunu çok iyi bilip halı seçimini özenle yapmak gerekir” diye konuştu.
Mağazada her bütçeye göre halıların satıldığına dikkat çeken Seven, “4 metrekare halılar 600 TL, 6 metrekarelik halılar ise 990 TL, kesme yolluklar ise 49 TL’den başlıyor. Herkese ve her keseye uygun halılarımız mevcuttur. Bu çerçevede evini en güzel şekilde ve kendi tercihine göre döşemek isteyen vatandaşları halının tek adresi Atlantik Halı’ya bekliyoruz” dedi.

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