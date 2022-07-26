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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk eğitim merkezi kursları aralıksız devam ediyor

İHA

Halk eğitim merkezi kursları aralıksız devam ediyor

Van’ın İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar yaz döneminde de devam ediyor.
İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar aralıksız devam ediyor. 20212022 eğitim öğretim yılında açılan 2 bin 932 kursta toplam 43 bin 300 kişinin eğitim gördüğünü ifade eden İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Adnan Özel, kentte açılan kursların yüzde 90’ının İpekyolu ilçesinde olduğunu söyledi. Mesleki ve teknik kursların yanı sıra okuma yazma ve halk oyunları gibi birçok alanda kursların açıldığını belirten Özel, “20212022 eğitim öğretim yılı içerisinde açılan 2 bin 932 kursumuzda 17 bin 73 erkek, 26 bin 227’si kadın olmak üzere toplam 43 bin 300 kursiyer eğitim aldı. Kurslarımız sonunda 25 bin 170 kursiyer sertifika alırken, geriye kalan 18 bin 130 kişi ise eğitimine devam ediyor. Eğitim kursları dışında açık öğretim sürecinin de takibini yapmaktayız. Pandemi sonrasında açık öğretim mezunu sayımız artmış ve bu sayı lise ve ortaöğretim öğrencileri olmak üzere yaklaşık 45 bine varmıştır” dedi.
Açtıkları kurslarda amaçlarının özellikle kadınların sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Özel, “Burada amacımız, kursiyerlere beceri ve mesleki anlamda yetenek kazandırmak, sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak ve bunun yanında aile bütçelerine katkı sağlamalarına imkan tanımaktır” ifadelerini kullandı.
İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yoğun bir talebin olduğunu vurgulayan Özel, “Merkezi bir konumda bulunduğumuz için yoğun bir çalışma içindeyiz. Kurumumuzun yükü ağır ancak iyi ve çok sağlam bir ekibimiz var. Onlarla beraber, çalışma azmiyle her ihtiyaca cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Yoruluyoruz, ama o yorgunluğumuzu da çok fazla hissetmiyoruz. Arkadaşlarımızla, çalışanlarımızla birlikte elimizden geldiğince özverili bir şekilde insanlara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

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