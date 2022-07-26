Şampiyon haltercilerden Müdür Özsoy’a ziyaret

Türkiye Halter Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılan Türkiye Gençler ve U23 Yaş Altı Halter Şampiyonasında dereceye giren Vanlı halterciler, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy’u makamında ziyaret etti.

Sporcuları ve Milli Halter Antrenörü Cihan Ertunç’u makamında ağırlayan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, alınan başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İl Müdürü Arif Özsoy, "İlimiz adına böylesi başarılı sonuçlar elde eden sporcularımız, antrenörlerinin disiplinli ve özverili çalışmaları neticesinde yıllardır emek veriyorlar ve bu emeklerinin karşılığını da 1 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye ikinciliği derecesi ile taçlandırdılar. Sporcularımızın zorlu ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda kazandıkları 1 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye ikinciliği dereceleri bizleri oldukça memnun etti.

Sporcularımız Ferhat Türker, Abdulhalim Sular, Yakup Salcan ve Milli Halter Antrenörümüz Cihan Ertunç’u kazandıkları başarılarından dolayı bir kez daha yürekten kutluyor, bundan sonra katılacakları müsabakalarda kendilerine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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