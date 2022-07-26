Kiraladığı ahırda göçmen kaçakçılığı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evin ahırında gerçekleştirilen operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesince Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Özalp Yolu 5. Kümeevler Sokak üzerinde şüphelendikleri minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada 2 kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Sürücü ile yapılan görüşmede aynı bölgede kiraladığı ahırda 12 kaçak göçmenin daha olduğunu söyledi. Bunun üzerine özel harekat polisinin desteği ile düzenlen operasyonda ahırda 12 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs ve ahırda yakalanan 14 düzensiz göçmenlerinin işlemleri yapılması için Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, minibüse de el konuldu.

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