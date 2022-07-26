Van’da “Hüsn-i Hat Sergisi” açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Büyükşehir Belediyesinin usta öğreticilerinden Hattat Ahmed Hüsrev Koyuncu'nun “Hüsni Hat Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

Vah Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen “Hüsni Hat Sergisi”, İpekyolu Atatürk Sanat Galerisinde açıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organizasyonunda Hattat Ahmed Hüsrev Koyuncu'nun kişisel sergisini ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Hattat Ahmed Hüsrev Koyuncu’nun eserlerini inceledi. Eserler hakkında Hattat Koyuncu’dan bilgi alan Vali Ozan Balcı, serginin Van’a hayırlı olmasını diledi.

Serginin 5 Ağustos 2022 tarihine kadar açık olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.