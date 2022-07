Urartu Göz, Doğu Anadolu Bölgesine hizmet vermeye devam ediyor

Van’da Urartu Göz Merkezi, yıllardır Van ve bölge halkına sağlık hizmeti sunuyor.

2005 yılından beri sağlık hizmeti sunan Urartu Göz, Van ve bölge halkının takdirini alıyor. 6 uzman hekimin çalıştığı Urartu Göz’de birçok alanda hizmet verdiklerini ifade eden Urartu Göz kurucusu Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, “2 hekimle başladığımız merkezi şu an 6 hekimle beraber işletmekteyiz. Bu halimizle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en fazla göz hekimine sahip olup, en teferruatlı göz merkezi olarak hizmetimizi Van ile çevre il ve ilçelerine sunmaktayız” dedi.

Merkezi açtıkları günden beri batıya sıfır sevk şiarıyla yola çıktıklarını vurgulayan Yazıcıoğlu, “Şu an bu hedefi gerçekleştirerek batıya sıfır sevk ile hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Artık hastalarımız batıya gidip konaklama, transfer ve oradaki maliyet yükünden kurtuldu. Hastalarımız Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış yeni tıp merkezimizde her türlü imkânı çok daha uygun koşullarda ve 25 yıllık mesleki tecrübemizle bizlerden sağlayabilirler” ifadelerine yer verdi.

Göze dair her sorunun giderilmesi için ekibiyle beraber çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Yazıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün excimer lazerden akıllı lenslere, katarakt cerrahisinden retina cerrahisine, estetik cerrahiden plastik cerrahiye kadar her türlü işlemi merkezde bulunan tüm teçhizatlarla gerçekleştiriyoruz.”

