İranlı turistler Van’da sokak şarkıcılığına soyundu

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Okulların kapanmasını fırsat bilerek Van’a gelen İranlı turistler, sokakta şarkı söyleyip dans etti.

Son yıllarda tatil yeri olarak Van’ı tercih eden İranlı turistler, gündüz kentte alışveriş yapıp, gece ise eğlence mekanlarında gönüllerince eğleniyor. Akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden olan Maraş Caddesi’nde darbuka çalan çocuğun elinden darbuka alan İranlı turistler, şarkı söyleyip dans etti. Caddede yürüyen insanların durup izlediği turistler, Vanlı çocuklar için bahşiş topladı.

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