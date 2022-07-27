Başkan Vekili Aydın’dan Erçek Mahallesi’ne ziyaret

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Erçek Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede sık sık mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Vekili Aydın, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalle ziyaretlerini de sürdürüyor. Bu çerçevede Erçek Mahallesi’nde belediyenin yürütmüş olduğu faaliyetleri yerinde inceleyen Aydın, çocuklarla yakından ilgilenerek hizmetten memnun kalıp kalmadıklarını sordu.

Her zaman vatandaş odaklı çalışmalara ağırlık veren Başkan Vekili Aydın, Erçek Mahallesi’ndeki vatandaşlarla da bir araya gelerek talep, öneri, istek ve şikayetleri dinledi.

Aydın, daha sonra Erçek Gölü sahil bandında kısa süre önce yenilenen konseptiyle hizmet veren Erçek Sahil Kafe’de incelemelerde bulundu.

Mahalle ziyaretlerinde Başkan Vekili Aydın’a belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

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