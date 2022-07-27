VEDAŞ’tan zorlu coğrafyaya teknolojik çözümler

Doğu Anadolu Bölgesinin sarp coğrafyasında elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), coğrafi zorlukları teknolojik yatırımlarıyla aşıyor.

Enerji altyapısını güçlendirmek için merkez ve kırsal bölgelerde yatırımlarını sürdüren VEDAŞ, yatırım projelerine altlık oluşturmak için gerekli haritalama çalışmalarını insansız hava aracıyla yapıyor. Sarp coğrafyada insan gücüyle bir ayda yapılan çalışma, İHA sayesinde bir iki gün içerisinde bitiriliyor. Yatırım projelerine altlık oluşturan çalışmadaki sürenin kısalması, yatırımların faaliyete geçmesini de hızlandırıyor.



“Tüketici memnuniyeti için teknoloji”

Hizmetin kalitesini ve hızını artırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Tüketicilerimizin memnuniyetini sağlamak birinci önceliğimizdir. Bu çerçevede, teknolojinin tüm imkanlarından sonuna kadar faydalanıyoruz. Yatırım projelerimizi oluşturmak için ihtiyacımız olan harita altlıklarını envanterimize kattığımız İHA ile gerçekleştiriyoruz. Bu sayede önceki dönemlerde sarp arazide belki bir ayda tamamladığımız haritalama çalışmasını artık bir iki gün içerisinde mükemmel bir şekilde tamamlayabilmekteyiz. Bu sayede yatırımlarımızın hayata geçme süresi de kısalmış olmaktadır” dedi.

Enerji altyapısını sürekli güçlü tutmak için gerçekleştirilen bakım çalışmalarında da İHA’dan faydalanıldığını vurgulayan Okuducu, “Yatırım çalışmalarımızda olduğu kadar işletme faaliyetlerimizde de İHA teknolojisini kullanıyoruz. Yüksek çözünürlüklü kamerası ve üç boyutlu şebeke modeli oluşturabilme kabiliyeti sayesinde elektrik şebekemizin bakım ihtiyaçlarını da yine İHA görüntülerine göre belirliyoruz. Teknolojiye yaptığımız yatırımlarımızın karşılığını da arıza sayı ve sürelerimizin azalması olarak almaktayız” ifadelerinde bulundu.

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