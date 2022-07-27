Başkan Vekili Aydın, vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini bildirmeleri amacıyla düzenlenen ‘Halk Günü’ toplantılarına devam ediyor.

Her zaman vatandaş odaklı hizmetler yürüttüklerini ifade eden Başkan Vekili Aydın, hizmetlerin planlanması ve uygulanması aşamasında vatandaş görüşünün öneminin bilinciyle hareket ettiklerini ve bu çerçevede vatandaşlarla birebir görüşerek istek, talep, öneri ve şikayetleri bizzat alıp ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcıları ile çözüme kavuşması için hareket etiklerini ifade etti.

Başkanlık makamı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de katıldı.

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