Özel gereksinimli çocuklar tarihe yolculuk yaptı

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Özeliz Her Yerdeyiz’ sloganıyla düzenlenen yaz etkinlikleriyle özel gereksinimli çocuklar, Van Müzesi’ni gezerek tarihe yolculuk yaptı.

Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yaz etkinlikleri sürüyor. Geçen hafta Kültür Parkı’nda düzenlenen müzik şöleniyle başlayan etkinlikler, bu hafta müze ziyareti ile devam etti. Rehabilitasyon merkezinde gelen çok sayıda özel gereksinimli çocuk ve aileleri tarihe yolculuk yaptı. Müzedeki eserleri büyük bir ilgiyle inceleyen çocuklara rehber öğretmenleri eserlerle ilgili bilgiler verdi.

Down sendromlu torunu ile birlikte ilk defa müzeyi gezdiğini anlatan Yazgül Akyürek, “Tarihi eserleri görme şansımız oldu. Her şey çok güzeldi. Bizlere değer verilmesi bizi sevindirdi. Bize bu imkanı sunan Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan etkinlikle tarihe yolculuk yaptıklarını anlatan Ebubekir Benek ise “Geleceğimize ışık tutan tarihi eserleri inceledik. Tarihimizi öğrenme şansımız oldu. Mutlu olduk. Kendimizi özel hissettik. İnşallah bu tür aktiviteler devam eder. Bu sayede ilimizin tarihini daha iyi öğrenmiş oluruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Etkinlik, müze gezisi sonrası verilen ikramlar ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

