‘Kayıp Masallar’ oyununa büyük ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Kayıp Masallar’ oyununa büyük ilgi

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen 'Kayıp Masallar' tiyatro oyunu öğrencilerden büyük ilgi gördü.

‘Kayıp Masallar’ oyununa büyük ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen ‘Kayıp Masallar’ tiyatro oyunu öğrencilerden büyük ilgi gördü.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde ‘Kayıp Masallar’ tiyatro oyunu sahnelendi.
Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallerinden büyükşehir belediyesine ait araçlarla getirilen yaklaşık 400 Kur’an kursu öğrencisi tiyatro oyununa yoğun bir ilgi gösterdi.
Tiyatro oyunu sonunda belediye ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel gereksinimli çocuklar tarihe yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Özel gereksinimli çocuklar tarihe yolculuk yaptı
Başkan Vekili Aydın, vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın, vatandaşlarla buluşmalarını ...
VEDAŞ’tan zorlu coğrafyaya teknolojik çözümler
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan zorlu coğrafyaya teknolojik çözümler
Başkan Vekili Aydın’dan Erçek Mahallesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın’dan Erçek Mahallesi’ne ziyaret
İranlı turistler Van’da sokak şarkıcılığına soyundu
YEREL HABERLER İranlı turistler Van’da sokak şarkıcılığına soyundu
Urartu Göz, Doğu Anadolu Bölgesine hizmet vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Urartu Göz, Doğu Anadolu Bölgesine hizmet vermeye ...
Van Büyükşehir Belediyesinden Erciş’e 22 kilometrelik asfalt
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden Erciş’e 22 kilometrelik ...
Van’da “Hüsn-i Hat Sergisi” açıldı
YEREL HABERLER Van’da “Hüsn-i Hat Sergisi” açıldı
Kiraladığı ahırda göçmen kaçakçılığı
YEREL HABERLER Kiraladığı ahırda göçmen kaçakçılığı
Kamyonet takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet takla attı: 3 yaralı
Türkiye’nin ilk ‘Uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu’ Van’da yapılacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk ‘Uluslararası Ultra Sky Trail ...
Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı 2. Lig’de
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı 2. Lig’de
Şampiyon haltercilerden Müdür Özsoy’a ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon haltercilerden Müdür Özsoy’a ziyaret
Uzmanlardan öğrencilere YKS tercihi tavsiyeleri
YEREL HABERLER Uzmanlardan öğrencilere YKS tercihi tavsiyeleri
Anneden, dağa kaçırılan kızına 'teslim ol' çağrısı
YEREL HABERLER Anneden, dağa kaçırılan kızına 'teslim ol' çağrısı
Halk eğitim merkezi kursları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Halk eğitim merkezi kursları aralıksız devam ediyor
Van'da 'savcı' yalanı ile dolandıran 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 'savcı' yalanı ile dolandıran 2 şüpheli ...
Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan ...
İHA muhabiri Yılmaz Sönmez Basın Bayramı gününde dünya evine girdi
YEREL HABERLER İHA muhabiri Yılmaz Sönmez Basın Bayramı gününde ...
Van’da en çok eskitme halı rağbet görüyor
YEREL HABERLER Van’da en çok eskitme halı rağbet görüyor
İpekyolu Belediyesinin ‘Sahil Bandı’ projesi start aldı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinin ‘Sahil Bandı’ projesi start ...
Başkale'de yıldırımın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Başkale'de yıldırımın çarptığı çocuk hayatını ...
Van Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yol ...
Van’da yaz spor okullarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Van’da yaz spor okullarına yoğun ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.