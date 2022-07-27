Van polisinden bilgilendirme çalışması

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan ‘Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri’ etkinliğine katıldıktan sonra Sıhke Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Polis ekipleri, üniversite adaylarını ve vatandaşları dolandırıcılık, hırsızlık, sahte para ve KADES uygulaması konularında bilgilendirdi.

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