Otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

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Van’ın Çaldıran ilçesinde otomobilin köprüden uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Yukarı Mutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AD 749 plakalı otomobil kontrolden çıkarak köprüden uçtu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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