Van Hurdacılar Sitesinde yangın

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Van Hurdacılar Sitesinde çıkan yangında bir şirkete ait hurdalık malzemeler küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Van Hurdacılar Sitesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı hurda malzemeler alev almaya başladı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Toplanan hurdalık malzemelerin yandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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