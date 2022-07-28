İpekyolu Belediyesinden “İpek Kadınlarımızla Çay Sohbetleri” etkinliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi, “İpek Kadınlarımızla Çay Sohbetleri” etkinliği düzenlenmeye başladı.

İpek Park'ta bulunan Engelsiz Kafe’de düzenlenen program bünyesinde kadınlara; ruh sağlığı, üreme sağlığı, kanser taramaları, bulaşıcı hastalıklar, diyabet ve hipertansiyon, kronik hastalıklar, akılcı ilaç kullanımı, obezite ve fiziksel aktivite konularında eğitim verildi.

Diyetisyen Merve Gizem Barış ve Ebe Eylem Yeter tarafından verilen eğitimde, ayrıca İpekyolu Belediyesi bünyesindeki Kadın Danışma Merkezi ile İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlıklı hayat merkezlerinin tanıtımları yapıldı.

Karşılıklı soru cevap ve sohbet havasında geçen etkinliğe katılan tüm katılımcılara kanser taramalarının yapılması için randevu verilirken, kafe tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İpek Kadınlarımızla Çay Sohbetleri” etkinliğinin 15 günde bir yapılacağı ve ilçe sınırlarında yaşayan herkesin müracaat edebileceği bildirildi.

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