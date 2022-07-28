İranlı turistlerin yeni rotası Çatak olacak

İran'dan Van’ın Çatak ilçesine gelen turizm acente yetkileri ve İranlı turistler, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’ı makamında ziyaret etti.

Çatak turizminin gelişmesinde birçok çalışma yapan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İran’dan gelen acente yetkilisi Neda Arman ve İranlı turistler ile bir araya geldi. Başkan Şeylan ve İranlı misafirler, ilçenin güzellikleri ve turizm değerleri hakkında istişarelerde bulundu. Burada konuşan Başkan Şeylan, “Turizmde önemli değerleri olan bir ilçeyiz ama bunu bugüne kadar ortaya koyabilmiş değiliz. İlçemizin kalkınması için turizm potansiyelimizi arttırmaya ihtiyacımız var. İran’da bulunan acentelerin Çatak ile ilgilenmeleri bizim için önemli bir adım. Hedefimiz Çatak’ın güzelliklerini turistlerle buluşturup hareketliliği arttırmak. Çatak Belediyesi olarak daha fazla İranlı turist ağırlamak için İran’a giderek oradakilere ilçemizin güzelliklerini tanıtıp davet edeceğiz. Bugün burada başlayan işbirliğinin hızlı ilerlemesini ve iyi noktalara gelmesini temenni ediyorum. Çatak Belediyesi olarak ilçemizin terör ile değil, Kanispi Şelalesi, cevizi, balı, kırmızı benekli alabalığı, Türkiye’nin en uzun ikinci parkuruna sahip Çatak Çayı’nda rafting sporu, tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm ilçesi yapmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Çatak’taki bazı tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı bulduklarını kaydeden Neda Arman ise Çatak’a hayran kaldıklarını ifade ederek,

“Çatakİran arasında ciddi bir turizm atağı başlatmayı hedefliyoruz. Reklam ve tanıtım konusunda çalışma arkadaşlarımın hazırladıkları projeler sayesinde İran’dan Çatak’a turlar düzenleyeceğiz ve bunu arttıracağız. Herkes buraya gelmek isteyecek, çünkü burası adeta cennetten bir yer. İlk getirdiğim ekip çok memnun kaldı ve onlarda sosyal medya hesaplarından çevrelerine buraya gelmelerini tavsiye etti. Başkan Şeylan’a, Çatak Belediyespor rafting ekibine, esnafa ve vatandaşlara göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyorum. Başkanımızı ve ekibini İran'a bekliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İran heyetine Başkan Şeylan ziyaretin anısına Çatak ilçesine özgü Şehzade Kelebeği tablosu hediye etti.

İranlı misafirler, ilçenin doğal güzelliklerini dolaşıp, rafting yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.

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