Başkan Süer’den tekneleri karaya oturan balıkçılara ziyaret

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van Gölü suyunun çekilmesi nedeniyle tekneleri karaya oturan balıkçıları ziyaret etti.

Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde, Van Gölü suyunun çekilmesi nedeniyle tekneleri karaya oturan balıkçılar zor günler yaşıyor. Tekneleri karaya oturduğu için sezonu açamayan balıkçıları ziyaret eden VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, balıkçıların sorun ve sıkıntılarını dinledi. VANTB olarak üzerlerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını belirten Süer, “Van Gölü’nün suyunun çekilmesiyle teknelerin hepsi karaya oturmuş vaziyette. Balıkçılar ne bakım yapabiliyorlar ne de göle açılabiliyorlar. Bunun yanında limanın acilen bakıma ihtiyacı var” dedi.

Dereağzı Mahalle Muhtarı Reşit Öner ise köyün geçim kaynağının balıkçılık olduğuna dikkat çekerek, “Geçen sene bu vakitlerde otuza yakın teknemiz vardı şu an ise 1718 teknemiz kaldı. Bir kısmı sattı, bir kısmı da çürümeye bıraktı. Köyümüzün geçim kaynağı balıkçılıktır. Yüze yakın insan, buradan evine ekmek götürüyor" diye konuştu.



"Van balığını dışarıya satamıyoruz"

Van Gölü suyunun çekilmesi nedeniyle teknelerinin karaya oturduğunu belirten Yaser Değirmencioğlu da, “Bizim şu an en büyük sıkıntılarımızdan biri limanımızda suların çekilmiş olması. Suyun çekilmesinden dolayı taşlar ortaya çıkmış ve bu sebepten dolayı tekneler çıkamıyor. Çıkanlar da zarar görüyor. Ya teknenin pervaneleri kırılıyor ya da başka bir tekneye zarar veriyor. Bu sebepten balığa çıkamıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.