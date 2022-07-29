Van Büyükşehir Belediyesinin kadın gezileri devem ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Vanlı Kadınları Doğal Güzellikler ile Buluşturuyoruz” projesi büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizesinde gerçekleştirilen tarihi ve ören yerleri gezileri devam ediyor. Bugüne kadar 8 bin 500 kadın büyükşehir belediyesine ait araçlarla Akdamar Adası, Kanisipi Şelalesi, Muradiye Şelalesi ve İhsak Paşa Sarayı’na götürüldü.

Proje bünyesinde erken saatlerde Muradiye Şelalesi’ne giden kadınlar, kahvaltı yapıp şelaleyi gezdi. Şelalede bol bol hatıra fotoğrafı çeken kadınlar doğanın tadını çıkardılar.

Geziye katılan kadınlardan Fatma Oğul, “Yapılan etkinliğin bize büyük katkısı oldu. Bu gezi sayesinde hem güzel dostluklar edinme fırsatımız oldu hem de uzun süre görmek istediğimiz yerleri gezi sayesinde görme şansı elde ettik. Bu gezi programı için Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Gezilerle birlikte 50 bin kadının eylül ayına kadar gezdirilmesi hedefleniyor.

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