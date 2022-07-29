Dere yatağına atılan çantadan 3 kilo uyuşturucu ele geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde dere yatağına atılmış çantada 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Saray ilçesi kırsalında arama-tarama faaliyetlerinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, dere yatağına atılmış çantada 3 kilo metamfetamin buldu. Ekipler, imha etmek üzere uyuşturucu maddeye el koydu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Saray Gülay KUYUCU

2022-07-29 15:27:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.