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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü kıyısında tıbbi bitkilerin hasadı yapıldı

İHA

Van Gölü kıyısında tıbbi bitkilerin hasadı yapıldı

Van Gölü kıyısında oluşturulan bahçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerinin hasadı renkli görüntüler oluşturdu.

Van YYÜ yerleşkesindeki Van Gölü kıyısında yer alan yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerinde kurulan bahçede ekonomik öneme sahip lavanta ve ekinezya bitkileri başta olmak üzere, çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki türlerinin hasat zamanı geldi. Oluşturulan bahçede 8 yıl önce yetiştirilmeye başlanan bitkiler, güzellikleriyle de göz kamaştırıyor. Her yıl geleneksel hale getirilen ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hasat Bayramı’nın bu yıl üçüncüsü düzenledi. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde görevli akademisyenler tarafından yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler hasat edildi.

Konuya ilişkin konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk de 8 yıl önce birkaç bitkiyle üretime başladıkları bahçede şu an 300 farklı bitki türünün yetiştirildiği belirtildi. Ekonomik değeri olan bitki türlerini yetiştirmeye özen gösterdiklerini ifade eden Prof. Dr. Tunçtürk, "Bahçemiz geofit ile tıbbi ve aromatik şeklinde iki bölümden oluşuyor. Muhtarlarımızı, çiftçileri davet ederek, bitkilerin üretimi hakkında bilgilendiriyoruz. Geçen hafta yaklaşık 400 kişi bahçemizi ziyaret etti. Özellikle otlu peynirde kullanılan ve tükenme tehlikesi altındaki otları burada koruma altına aldık” dedi.

Hasat bayramına Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, Tarım İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, akademisyenler, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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