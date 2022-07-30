Van Gölü ve çevresi, doğal sit alanı ilan edildi



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Gölü ve çevresi, 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi.

Van Valiliği´nin sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla ilgili yapılan paylaşımda, Van Gölü´nün korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilerek, "Van Gölü ve çevresinin `Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı´ olarak tescil edilmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tüm Van Gölü Havzası´na ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-07-30 15:01:15



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