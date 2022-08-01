Kara kalem resimleriyle engelleri aştı; siparişleri yetiştiremiyor



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, doğuştan elleri olmayan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat (34), dirseklerine yerleştirdiği kara kalemle portre resimler çiziyor. Kiyat, sosyal medya hesabından, aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı portre resimlerle son 2 yılda 400 sipariş aldığını belirterek, "Resim, beni karanlıktan aydınlığa çıkaran şey. Çizdiğim resimleri satarak geçimimi sağlıyorum" dedi.

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan iki eli de olmayan, YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat, henüz çocukken, babası Çatak ilçesinde şehit oldu. Babasını kaybettikten sonra resim çizmeye başlayan Kiyat, eserlerini sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü. Kara kalem ve yağlı boyadan portre, manzara, hayvan ve doğa resimleri yapan Kiyat, bir süre sonra yoğun sipariş almaya başladı. 2 yılda 400 sipariş alan Kiyat, aralarında ünlü isimlerin de olduğu portre resimleri satarak geçimini sağlıyor.

'RESİM BENİ KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKARAN ŞEY'

3 çocuk sahibi de olan Vedat Kiyat, "Resim beni karanlıktan aydınlığa çıkaran şeydir. O yüzden ben resim çizerken çok mutlu oluyorum. Kara kalem ve yağlı boyadan her türlü resim çiziyorum. İlk resim çizdiğimde normaldi, şu an güzel şeyler çıkardığıma inanıyorum. Okula başlamadan önce resim çiziyordum. Bu yeteneğimi daha da geliştireceğime inanıyorum. Resim çizmediğimde kendimi çok kötü hissediyorum. Pandemi döneminde sıkıntı yaşadım sonra Instagram hesabımda ünlülerin de aralarında bulunduğu gelen siparişleri çizmeye başladım. Son 2 yıl içinde 400 resim siparişi aldım. Ünlü isimleri çizdim. Ünlü insanlardan gelip beni görmelerini istiyorum çünkü buna gerçekten ihtiyacım var. Ne kadar görünsem o kadar iyi sipariş alabiliyorum. Geçimimi de yaptığım tabloları satarak sağlıyorum" diye konuştu.

'BENİM İÇİN ENGEL, DİYE BİR ŞEY YOK'

Engelli olmanın resim yapmaya engel olmadığını anlatan Kiyat, "Ben küçükken, köydeyken taşların üzerinde de resim çiziyordum. Dağlarda koyunları otlatırken düz taşlar bulmaya çalışırdım. Taşların üzerinde resim çizerdim. 34 yaşındayım, bu yaşıma kadar kendimi engelli olarak görmedim. Engeller bence kalpte olur. Fiziksel engelliler yani benim gibi olanlara engelli gözüyle hiç bakmadım. Benim için engel, diye bir şey yok" dedi.

Babasının 1997'de Çatak'ta şehit düştüğünü de dile getiren Kiyat, "Babam öldüğünde ben daha küçüktüm. Büyüdükten sonra bunu anladım. Devlet yetkililerinden şunu istiyorum. Benim babam korucu şehit olmasına rağmen sivil şehit olarak gösteriliyor. Sivil şehide sadece bir kadro veriliyor. Normalde korucu şehide iki kadro veriliyor. Sisteme sivil şehit olarak geçildiği için bana kadro verilmedi. Devlet yetkililerinden iş istiyorum. Yetkililer bana destek verirlerse ileri zamanda bu resimlerimi sergilemeyi düşünüyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2022-08-01 09:37:50



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