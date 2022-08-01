Van’da 21 çuvalda 700 kilogram esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 700 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilogram toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.