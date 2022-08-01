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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’ın meşhur otlu peyniri hediyelik olarak alınıyor

İHA

Van’ın meşhur otlu peyniri hediyelik olarak alınıyor

Van'da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi otlu peynir, Türkiye’nin dört bir köşesine hediyelik olarak gönderiliyor.
Van'ın önemli değerlerinden olan ve ilkbahar aylarında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü otlarla sütün buluşmasıyla yapılan otlu peynir, Türkiye'nin her tarafından yoğun ilgi görüyor. Van'ın tescilli ürünü olan otlu peynir, haziran ayında taze bir şekilde evlerin bodrum katlarında veya serin yerlerde bekletiliyor. Burada bekletilen peynirlerin süzülmesinin ardından yüzde 3035 civarında fire veriyor. Bir süre bekletilen peynirler ise daha sonra sezon itibariyle çarşıpazardaki yerini alıyor. Son dönemlerde kalite bakımından 80 ila 100 lira arasında fiyatı değişen otlu peynir, kente gelen misafirlerce kilolar halinde hediyelik olarak alınıyor.
İHA muhabirine konuşan Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafından Rüstem Apaydın, haziran ayında üretilen peynir fiyatının ilk olarak 40 ile 50 lira arasında olduğunu belirtti. Ancak fire veren peynirin daha sonra fiyatının arttığını ifade eden esnaf Apaydın, “Şu anda da bizim sattığımız fiyat 80100 TL arasıdır. En çok Özalp ve Çatak ilçesinin Görentaş Mahallesi’nin peynirine ilgi duyuluyor. Bizim bu peynirimiz taze olarak satılmaz, salamura olarak satılır. Taze olarak satılmama sebebi brusella hastalığından dolayıdır. Peynir, yaklaşık 4 ay evlerin bodrum katında veya soğuk havada bekletilir. Bundan sonra piyasaya çıkarılıp satılır. Bekletme süresinde de peynir yüzde 3540 fire verir. Bu yüzden fiyatlar da 80100 TL arası fark ediyor” dedi.

“Gelen misafirler hediyelik götürüyor”
Bu yıl peynir üretiminde sorun olmadığını ve peynirin bol olduğuna dikkat çeken Apaydın, “Eskiden her aile kendine kilolarca peynir tutardı. Şimdi çekirdek aile olduğu için hiç kimse peynir tutmuyor. Herkes kilo işi peynir alıyor. Şimdi ilgi az fakat hediyelik olarak tercih ediliyor. Van’a gelen yerli veya yabancı turistler ‘çam sakızı çoban armağanı’ olarak hediye götürüyorlar. Bundan dolayı şehir dışına satışımız var. Tüm illerden talep var. Buraya gelen misafirler hediyelik götürüyor veya kargo yapıp gönderiyoruz” diye konuştu.
Mehmet Tefik Ayık isimli esnaf ise son dönemde otlu peynirin hediyelik olarak satıldığını belirterek, internet satışların peynir fiyatlarını etkilediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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