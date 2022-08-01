Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Anadolu’yuz Biz” projesi çerçevesinde Trabzon’dan gelen 40 öğrenci Van'ı gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonluğunda Trabzon’dan gelen 40 öğrenci, “Anadolu’yuz Biz” projesi bünyesinde Van’a geldi. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan kafilenin 2 gün Van’da misafir edildiğini ifade eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, “Bu projedeki amacımız, ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini dışarıdan gelen öğrencilerimize ve gençlerimize tanıtmak, gençlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamaktır. İki gün boyunca il müdürlüğümüz organizasyonluğunda ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrencilerimiz, aynı zamanda programlar dâhilinde gönüllülük faaliyetleri, esnaf ziyaretleri, şehit aileleri ve yaşlı ailelere ziyaretlerde bulundular. Çok güzel birliktelikler yaşandı. Umuyorum ki bu geziler hem illerin tanıtılması açısından hem de gençlerimizin kaynaşması açısından çok olumlu olmuştur. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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